Ухвалення держбюджету-2024, приліт у Скадовську та відставка Гутцайта

В Україні ухвалили державний бюджет на 2024 рік і з’ясувалося, що українській владі доведеться шукати додаткові $9 млрд, щоб покрити дефіцит.

Тим часом у Європарламенті закликають ЄС зробити жорсткішими санкції проти Росії, зокрема посиливши контроль за виконанням обмежень, оскільки Кремль все частіше знаходить шляхи для їх обходу.

Про ці та інші головні події 9 листопада в Україні та світі – читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Держбюджет-2024 ухвалено

Загибель українського лоцмана

Приліт у Скадовську

Підготовка України до переговорів з ЄС

У Європарламенті вимагають посилити санкції ЄС

Нові операції ГУР

Повернення дітей в Україну

Відставка глави Мінспорту та заміна на посади

Держбюджет-2024 ухвалено

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік. Доходи держави становлять 1,768 трлн грн, коли ж видатки – 3,35 трлн грн (залишилися майже такими ж).

Відповідно дефіцит наступного року становитиме 1,57 трлн грн.

Зовнішні запозичення було зменшено на 103,5 млрд (з $42,9 млрд до $41), щоб узгодити подальші кроки з МВФ. Вони були перекриті за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.

Крім того, прогноз щодо реального ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5 %), а прогноз щодо інфляції – 9,7 % (у першому читанні було 10,8 %).

Припущення щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за долар (було 41,4 грн за долар).

Крім того, Україні доведеться шукати додаткові джерела зовнішнього фінансування. Міністр фінансів України Сергій Марченко, представляючи держбюджет до другого читання, заявив, що Україна розраховує на $5,4 млрд від МВФ, $8,5 млрд від США і $18 млрд від ЄС. Решту $9,1 млрд із $41 млрд, закладених у бюджеті, планується “шукати в переговорах з урядами країн: Канади, Норвегії, Японії та Південної Кореї. Ще трохи Світовий банк”.

Загибель українського лоцмана

Напередодні Росія завдала удару по цивільному судну під прапором Ліберії, коли воно заходило в один із портів Одеської області. Унаслідок удару загинув лоцман Сергій Сурін, який був громадянином України і працював в Адміністрації морських портів. Йому було 43 роки.

Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти, ймовірно, цілили в берег.

– Також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Щодо стану здоров’я членів екіпажу, то госпіталізовано було лише одного, решта отримали допомогу на місці й залишилися в складі екіпажу на борту судна. Саме судно отримало досить значні пошкодження, – уточнила вона.

Приліт у Скадовську

В окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Попередньо, було завдано удару по загарбниках.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, прилетіло з базування росіян у готелі Лотос, що у центрі міста.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі опублікував фото з місця прильоту по окупантах. На кадрах видно, що будинок повністю зруйнований.

Російські ЗМІ пишуть про 11 поранених, але є інформація щонайменше про 5 загиблих.

Підготовка України до переговорів з ЄС

Президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді та Кабінету міністрів підготувати Україну до переговорів з ЄС про вступ до Євросоюзу.

У відповідному указі, який підписав Зеленський, наведено низку конкретних заходів, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, Єврокомісія під час переговорів має зробити огляд законодавства України та визначити відповідність українських законів до європейського права.

У Європарламенті вимагають посилити санкції ЄС

Депутати Європарламенту вимагають від Євросоюзу посилити нагляд за санкціями проти Російської Федерації, оскільки Росія все частіше обходить чинні обмеження.

Європарламент ухвалив відповідну резолюцію, в якій євродепутати демонструють своє занепокоєння через лазівки в санкціях ЄС проти Росії. Крім того, за санкціями немає належного контролю, що підриває зусилля, спрямовані на ослаблення здатності Росії вести війну проти України.

Нові операції ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відмовився коментувати пошкодження російського ракетоносія Аскольд у тимчасово окупованій Керчі, щоб не нашкодити іншим подібним операціям.

– Тому що зараз паралельно йде підготовка до цілої низки схожих операцій. Носіїв Калібрів у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Ми не єдиному Аскольду повинні радіти. Переконаний, що найближчим часом новини будуть, – зазначив розвідник.

За його словами, у спілкуванні з ворогом Україна використовує різну мотивацію – як ідейну, так і меркантильну.

Повернення дітей в Україну

Трьох дітей разом із двома сім’ями, у яких вони виховуються, вдалося повернути на підконтрольні Україні території.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– За цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб. Зокрема, для того щоб повернути дві сім’ї, в яких виховуються діти, працювали Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Мінреінтеграції, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей, – наголосив він.

За його словами, зараз дітям і батькам надають необхідну медичну допомогу, з ними працюють психологи.

Від початку 2023 року в Україну вдалося повернути загалом 146 дітей Херсонщини.

Відставка глави Мінспорту та заміна на посаді

Сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Напередодні він написав заяву про звільнення з посади глави відомства.

Пізніше стало відомо, що тимчасово виконувати обов’язки міністра молоді та спорту буде Матвій Бідний.

З 2016 до 2020 року він був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Як заявляв голова фракції Слуга народу, постійного кандидата на посаду Гутцайта поки немає.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.