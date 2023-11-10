В Україні немає російської меншини, тому це не проблема у переговорах з ЄС – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що у питанні захисту прав нацменшин в Україні немає проблеми захисту російської меншини.

Про це вона сказала 9 листопада під час спільної пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

За словами Стефанішиної, гарантування прав нацменшин буде важливим на шляху до вступу України до ЄС. Втім це не є лише проблемою України, оскільки такі ж самі проблеми мають й інші країни – кандидати на вступ до ЄС.

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Разом з тим Венеційська комісія у своїх рішеннях і рекомендаціях до України згадує про “російську меншину”. Як зазначила віцепрем’єрка, у діалозі з ЄС це не звучить.

– В Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою, – наголосила вона.

Ольга Стефанішина додала, що офіційний Брюссель усвідомлює чутливість питання.

– Я одеситка. Я хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ані москалі, ані Венеційська комісія. Тому це питання в Україні не стоїть, і я дуже рада, що Європейська комісія усвідомлює чутливість цього, – зазначила вона.

Нагадаємо, 8 листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК рекомендує Раді ЄС почати переговори з Молдовою та Україною щодо прийому в Євросоюз.

Разом з тим рекомендація почати переговори супроводжувалася вимогою до України, зокрема, із забезпечення прав окремих національних меншин.

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