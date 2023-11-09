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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ворог штурмує Авдіївку з кількох напрямків, ЗСУ допомагає ешелонована оборона – Нацгвардія

війна танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Під Авдіївкою (Донецька область) російське командування зараз кидає в бій більше піхоти та активніше застосовує безпілотники.

Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, Авдіївка залишається одним із найскладніших напрямків фронті. Протягом минулої доби ЗСУ відбили там понад 10 атак військ РФ.

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– Цими днями ворог застосовує більше піхоти для здійснення своїх атак у порівнянні з попередніми днями, коли застосовувалося більше бронетехніки. Тоді колони бронетехніки були розбиті або на момент, або в процесі висування, що не дозволяло підрозділам піхоти ворога розгортатися в бойові порядки, – зазначив Музичук.

Він уточнив, що через погодні умови та досить великі втрати в бронетехніці окупанти почали застосовувати більше піхоти.

Крім того, вони використовують досить велику кількість БпЛА, зокрема FPV-дронів, щоб завдавати ударів по українських позиціях.

– Потрібно розуміти, що тактика, яку ворог застосовує по Авдіївці, досить різноманітна: починаючи від обстрілів самого міста і позицій і до застосування піхоти, – заявив Музичук.

Речник наголосив, що місто тривалий час обороняється завдяки ешелонованій обороні. Ще з 2014 року в районі Авдіївки побудовані укріплені позиції, фортифікаційні споруди.

– Це дозволяє Силам оборони утримувати місто попри численні атаки… Авдіївку штурмують майже з трьох напрямків: з північного, південного і, по суті, зі східного, – додав Музичук.

Бої біля Авдіївки

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Війська РФ активізували штурмові дії біля Авдіївки орієнтовно 10 жовтня. Вони постійно обстрілюють місто та застосовують тактику м’ясних штурмів.

При цьому окупанти зазнають величезних втрат. За даними британської розвідки, протягом трьох тижнів війська РФ могли втратити до 200 одиниць бронетехніки та кілька тисяч солдатів під час штурмів Авдіївки.

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Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, Нацгвардія
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