Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

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У Дніпрі вночі було чути вибухи

У місті Дніпро вночі під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

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Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Зеленський про війну: Постараємося показати результат цього року

Політичне та військове керівництво України мають план на ведення воєнних дій протягом 2024 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, результати намагатимуться продемонструвати ще цього року.

– Постараємося показати результат цього року. І для нас це дуже важливо, бо ми втрачаємо людей щодня. Менше, ніж росіян, це хороша новина, але людей – це дуже погана новина, – сказав він.

Зеленський зазначив, що “у нас є деякі кроки вперед на Півдні нашої країни. Також є просування на Сході, та деякі, я гадаю, хороші кроки є біля Херсонської області. Я впевнений, що нас чекає успіх”.

Коли може закінчитися війна: пояснення секретаря РНБО

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України може завершитися вже у 2024 році. Україна вже докладає значних зусиль, проте не все залежить лише від неї.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. На його думку, багато чого залежить від партнерів для перемоги України.

– Я дуже хотів би, щоб війна у 2024 році закінчилася. Ми для цього робитимемо все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить. Дуже багато залежить від партнерів, – звернув увагу секретар РНБО.

За словами Данілова, деякі партнери є стриманими у питанні постачання озброєння певного виду в належній кількості. Він зазначив, що вони повинні відкинути всі сумніви в доцільності цих дій.

Угорщина не хоче України в ЄС: Сіярто

Угорщина не вважає доцільним будь-який прогрес у питанні переговорів щодо подальшого вступу України в Європейський Союз.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито не підходить для членства в ЄС, доки не буде миру.

За його словами, Україна нібито не виконала умови для кандидата на членство в ЄС, тому Угорщина не вважає своєчасними будь-які подальші кроки, які стосуються переговорів про вступ.

Словаччина відмовилася виділяти Україні новий пакет військової допомоги

Новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився виділити Україні черговий пакет необхідної військової допомоги на суму понад €40 млн.

За інформацією видання The Washington Post, серед іншого, пакет допомоги мав включати ракети та боєприпаси. Іноземні журналісти припускають, що це рішення навряд чи суттєво змінить боєздатність України.

Водночас агенція TASR повідомила, що до пакета підтримки мали увійти чотири мільйони набоїв до стрілецької зброї, понад п’ять тисяч артилерійських снарядів калібру 125 мм, вісім мінометів калібру 120 мм із боєприпаси для них.

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