ЄС розглядає альтернативний план допомоги Україні в обхід вето Угорщини – ЗМІ
Країни Європейського Союзу розглядають запасний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточний пакет допомоги у розмірі 50 млрд євро.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами людей, знайомих з перебігом переговорів, пропозиція міститиме національні гарантії країн-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, у який входить, зокрема, допомога для України і який вимагає одностайності.
Деякі країни виступають за те, щоб якнайшвидше знайти альтернативне рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Орбана, сказали джерела агентства.
Побоювання щодо можливого угорського вето та роздуми про те, як його обійти, з’явилися після того, як Будапешт закликав до всебічної дискусії щодо ефективності та сталості наявної стратегії ЄС щодо України, яка, за його словами, не приносить результатів.
Раніше західні ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомили, що прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо виступили проти виділення для України пакету допомоги в сумі €50 млрд.
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