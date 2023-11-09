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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу ліквідували 1080 окупантів та 77 одиниць важкої техніки

ЗСУ за добу ліквідували 1080 окупантів та 77 одиниць важкої техніки

Минулої доби наші воїни ліквідували щонайменше 1080 російських окупантів, тепер кількість знищеного ворога сягнула 308 720 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще по одній важливій цілі противника.

Втрати РФ у війні на 9 листопада 2023:

  • особового складу ‒ близько 308 720 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 5316 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10014 (+18) од,
  • артилерійських систем – 7475 (+36) од,
  • РСЗВ – 875 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 577 (+5) од,
  • літаків – 322 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26) од,
  • крилатих ракет ‒ 1557 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9853 (+39) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1059 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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