ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський

Сили оборони України на Таврійському напрямку знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300В4 та за добу ліквідували майже 600 окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії угруповання Таврія минулої доби виконали 1241 вогневе завдання. Загальні втрати ворога — 542 особи.

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Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, два танки, три ББМ, сім артсистем, один ПТРК, три засоби ППО, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 дронів, три автомобілі, одиницю спецтехніки, склад із боєприпасами та ще один важливий об’єкт.

Противник також намагався наступати в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області, та успіху не мав.

Триває контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

У росіян ЗРК С-300В4 з’явився на озброєнні у 2014 році. Російська пропаганда заявляє, що ЗРК може бити на відстань до 400 км, обстрілювати одночасно до 24 повітряних цілей та наводити на них до 48 зенітних ракет.

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