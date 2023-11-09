Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста
Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії
Терміново
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський

ЗРК С-300ВМ
Фото: Getty Images

Сили оборони України на Таврійському напрямку знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300В4 та за добу ліквідували майже 600 окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії угруповання Таврія минулої доби виконали 1241 вогневе завдання. Загальні втрати ворога — 542 особи.

Зараз дивляться

Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, два танки, три ББМ, сім артсистем, один ПТРК, три засоби ППО, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 дронів, три автомобілі, одиницю спецтехніки, склад із боєприпасами та ще один важливий об’єкт.

Противник також намагався наступати в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області, та успіху не мав.

Триває контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

У росіян ЗРК С-300В4 з’явився на озброєнні у 2014 році. Російська пропаганда заявляє, що ЗРК може бити на відстань до 400 км, обстрілювати одночасно до 24 повітряних цілей та наводити на них до 48 зенітних ракет.

Читайте також
На Донеччині ЗСУ знищили вже п’ятий ворожий Су-25 за 10 днів – Тарнавський
російський штурмовик Су-25

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Понад 50% українців вірить у вступ України в ЄС до 2024 року – опитування
прапори України та ЄС
Глобальний саміт щодо формули миру може пройти на початку 2024 року – Жовква
Ігор Жовква
В Україні немає російської меншини, тому це не проблема у переговорах з ЄС – Стефанішина
ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський
У Херсоні пролунав вибух під час ракетної небезпеки
ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський
РФ повністю знищила заповідну зону Джарилгацького нацпарку
острів Джирилгач

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах
ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4 — Тарнавський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь