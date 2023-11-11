Червонокнижне ППО: що відомо про ЗРК С-300В4, який знищили на Таврійському напрямку

У четвер, 9 листопада 2023 року, командувач ОСУВ Таврія, генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-300В4.

За словами Тарнавського, знищення сучасного ЗРК РФ відбулося на Таврійському напрямку.

Командувач не став уточнювати деталі того, як саме було знищено цілий комплекс ЗРК.

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Факти ICTV зібрали всю наявну інформацію про те, що таке сучасний російський ЗРК С-300В4 і які його характеристики.

Що відомо про С-300В4

ЗРК С-300В4 належить до серії радянських і російських комплексів С-300 В. Дані ЗРК мають середній радіус дії і використовуються російськими військами як засіб ППО, так і ПРО.

Комплекси С-300 В розробляються російським концерном Алмаз-Антей.

Дані засоби ППО призначені для боротьби з:

літаків;

вертольотів;

крилатих ракет;

аеробалістичних і балістичних ракет;

інших аеродинамічних засобів повітряного нападу.

Зі свого боку, ЗРК C-300B4 є новітньою розробкою російських інженерів, якщо порівнювати цю модифікацію з попередніми версіями ЗРК із серії С-300 В.

За даними російських офіційних джерел, комплекси С-300В4 надійшли на озброєння Росії наприкінці 2014 року. У Міноборони РФ також заявляють, що можливості цього ЗРК нібито в 1,5-2,3 раза перевершують можливості попередньої модифікації С-300В3.

– (Комплекс, – Ред.) здатний успішно боротися з усіма існуючими нині у світі типами ракет середньої дальності, – пишуть у Міноборони РФ.

Крім того, російська сторона неодноразово підкреслювала “унікальність” цього комплексу.

Примітно, що на відміну від попередніх модифікацій комплексів С-300В – комплекс С-300В4 має повну цифровізацію елементів комплектації ЗРК.

Як у коментарі Фактам ICTV розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко, С-300В4 призначено для прикриття військ на полі бою, як, приміром, мотострілецькі або інші підрозділи.

Крім того, Романенко стверджує, що за своїми характеристиками комплекс С-300В4 не перевищує більш сучасні російські ЗРК С-400.

Що входить до комплексу С-300В4

Комплекс складається з:

машини управління (командного пункту/пункту наведення);

машини забезпечення (підвезення контейнерів із ракетами для роботи ЗРК);

пускових установок (кількість може варіюватися від однієї ПУ до шести ПУ);

і радіолокаційної станції (РЛС).

Існують два види пускових установок – з двома і чотирма ракетами.

До складу однієї батареї ЗРК C-300B4 може входити шість пускових установок і одна станція наведення ракет, а також – машина забезпечення.

Дивізіон С-300В4 складається з двох батарей, кожна з яких може самостійно виконувати завдання в бойових умовах.

Крім командного пункту, до дивізіону також входить дві РЛС кругового і програмного огляду.

Характеристики С-300В4

ЗРК C-300B4 користується гусеничним шасі, що дає йому змогу легше долати перешкоди, однак через це швидкість комплексу на рівній поверхні нижча, ніж у колісного шасі.

Радіус дії радара становить 100 км при роботі з землі.

Комплекс має на озброєння два основних види ракет: важкі ракети 9М82МВ і легкі ракети 9М83М. І хоч у заявлених характеристиках ракет стверджується, що дальність роботи ракет становить 400 км (для 9М82МВ) і від 150 до 250 км (для 9М83М), їхня реальна відстань польоту обмежена дальністю роботи радара. Винятком можуть бути повітряні радари, радіус роботи яких значно ширший.

Також декларується, що в С-300В4 інтегровані ракети 48Н6ДМ і 40Н6 з дальністю знищення аеродинамічних цілей до 250 км і 400 км відповідно, які використовуються в С-400.

За заявами російського Міноборони, комплекс С-300В4 здатний:

Супроводжувати і вражати одночасно 24 цілі, зокрема малопомітні, наприклад, БпЛА;

вражати до 16 балістичних ракет середньої або малої дальності на висоті до 30 км;

вражати оперативно-тактичні та балістичні ракети з дальністю пуску до 2,5 тис. км.

Варто зазначити, що багато із заявлених Росією характеристик C-300B4 можуть бути завищеними, оскільки російські ЗРК С-300 і С-400 у минулому часто продавалися на експорт, тому для них необхідна була пропагандистська картинка.

Як багато комплексів С-300В4 у Росії

За словами Романенка, Росія має лише кілька таких комплексів – по одній бригаді з таким ЗРК на кожен військовий округ. Якщо раніше у Росії було п’ять військових округів, то сьогодні додалися Московський і Санкт-Петербурзький. Відповідно, кількість таких комплексів у Росії може сягати семи.

Експерти з мілітарного видання Defence Express називають С-300В4 “не просто рідкісним, а червонокнижним”. За їхніми словами, незважаючи на плани РФ модернізувати старіші С-300В, фактична кількість таких ЗРК у російській армії, найімовірніше, є мізерною, а зенітні бригади отримують лише по 1-1,5 дивізіону С-300В4.

– Таким чином знищення кожного ЗРК С-300В4 є для РФ більш ніж значною втратою, яку вони не можуть поповнювати в будь-якій перспективі, – резюмують аналітики.

Джерела: Defence Express, АрміяInform

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