Глобальний саміт щодо формули миру може пройти на початку 2024 року – Жовква
Глобальний саміт миру може відбутися у лютому 2024 року.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє Reuters.
Він зазначив, що Україна організує четверту зустріч радників з національної безпеки наприкінці листопада або на початку грудня.
– А глобальний саміт може відбутися в лютому 2024 року, – сказав Жовква.
За його словами, саміт обов’язково буде, оскільки він ознаменує як символічний початок практичної реалізації української формули миру, так і підсумує всі результати, які вже досягнуті на цьому шляху.
Заступник керівника ОП визнав, що події на Близькому Сході впливають на пріоритети порядку денного країн регіону, але зазначив, що в переговорах на Мальті минулого місяця все ще брали участь Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.
– Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про якомога ширше залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми повинні ретельно продумати час і місце проведення саміту, – підкреслив він.
У серпні президент Володимир Зеленський заявляв, що глобальний саміт з впровадження формули миру планується на осінь 2023 року.
Завантаження
Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова