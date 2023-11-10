Глобальний саміт щодо формули миру може пройти на початку 2024 року – Жовква

Глобальний саміт миру може відбутися у лютому 2024 року.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Україна організує четверту зустріч радників з національної безпеки наприкінці листопада або на початку грудня.

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– А глобальний саміт може відбутися в лютому 2024 року, – сказав Жовква.

За його словами, саміт обов’язково буде, оскільки він ознаменує як символічний початок практичної реалізації української формули миру, так і підсумує всі результати, які вже досягнуті на цьому шляху.

Заступник керівника ОП визнав, що події на Близькому Сході впливають на пріоритети порядку денного країн регіону, але зазначив, що в переговорах на Мальті минулого місяця все ще брали участь Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.

– Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про якомога ширше залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми повинні ретельно продумати час і місце проведення саміту, – підкреслив він.

У серпні президент Володимир Зеленський заявляв, що глобальний саміт з впровадження формули миру планується на осінь 2023 року.

Джерело : Reuters

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