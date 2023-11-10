Конкретні кроки для деокупації територій: Зеленський провів важливу Ставку
У п’ятницю, 10 листопада, президент Володимир Зеленський укотре зібрав Ставку Верховного головнокомандувача.
За словами глави держави, на засідання розглядали низку важливих питань, зокрема конкретні кроки для звільнення територій України.
– Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій, – зазначив президент.
Присутні також розглянули воєнний бюджет на 2024 рік. Акцент буде зроблено на розвитку оборонно-промислового комплексу, щоб Україна стала більш самодостатньою “щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки”.
Були заслухані звіти від командувачів про поточну ситуацію на ключових напрямках фронту: Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мелітопольському та лівобережжі Херсонщини.
На Ставці також ухвалили рішення щодо захисту Херсона, адже місто постійно обстрілюють війська РФ. Буде посилено протиповітряну оборону, засоби контрбатарейної боротьби, РЕБ і розвідку.
Окрема доповідь стосувалася евакуації українців та громадян країн-партнерів із сектору Гази.
Нещодавно Володимир Зеленський розповідав в інтерв’ю західним ЗМІ, що війна не зайшла у глухий кут, а Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії.
Він також зазначив, що Збройним силам України потрібно більше засобів ППО для пришвидшення контрнаступу.
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