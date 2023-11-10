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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Конкретні кроки для деокупації територій: Зеленський провів важливу Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У п’ятницю, 10 листопада, президент Володимир Зеленський укотре зібрав Ставку Верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, на засідання розглядали низку важливих питань, зокрема конкретні кроки для звільнення територій України.

– Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій, – зазначив президент.

Присутні також розглянули воєнний бюджет на 2024 рік. Акцент буде зроблено на розвитку оборонно-промислового комплексу, щоб Україна стала більш самодостатньою “щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки”.

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Були заслухані звіти від командувачів про поточну ситуацію на ключових напрямках фронту: Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мелітопольському та лівобережжі Херсонщини.

На Ставці також ухвалили рішення щодо захисту Херсона, адже місто постійно обстрілюють війська РФ. Буде посилено протиповітряну оборону, засоби контрбатарейної боротьби, РЕБ і розвідку.

Окрема доповідь стосувалася евакуації українців та громадян країн-партнерів із сектору Гази.

Нещодавно Володимир Зеленський розповідав в інтерв’ю західним ЗМІ, що війна не зайшла у глухий кут, а Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії.

Він також зазначив, що Збройним силам України потрібно більше засобів ППО для пришвидшення контрнаступу.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Евакуація, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія, Сектор Газа, Херсон
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