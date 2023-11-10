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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила ракети РФ на зерновий коридор

сбу затримали інформаторку рф
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали ще одну інформаторку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари Росії по території Одещини.

Серед основних цілей ворога були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.

Окупантам потрібна була ця інформація для підготовки серії атак по критичній та військовій інфраструктурі регіону із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.

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Співробітники СБУ своєчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочинні дії і затримали. Фігуранткою виявилася жителька села Приморське на Одещині.

За даними слідства, з агресорами вона комунікувала через свого сина, який проживає на території Росії та контрактує із ворожими спецслужбами. Під час обшуку у жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила ракети РФ на зерновий коридор
На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила ракети РФ на зерновий коридор
На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила ракети РФ на зерновий коридор
На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила ракети РФ на зерновий коридор

Слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили їй про підозру за двома статтями КК України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантка перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Одеська область, СБУ
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