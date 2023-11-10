Побиття працівника військкомату в Житомирі: ТЦК прокоментував інцидент
Бійка у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем, який зараз служить у роті охорони об’єднаного міського ТЦК та СП – неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агрессор.
У Житомирському обласному військкоматі прокоментували інцидент з побиттям свого співробітника.
Там наголосили, що до цього він захищав Україну у складі 95 окремої бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ і дістав поранення.
– Після нападу він звернувся із заявою до Нацполіції, відкрито кримінальне провадження. Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту, – зауважили у військкоматі.
8 листопада поліція повідомила, що біля магазину в Житомирі чоловік побив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Особу нападника вже встановили, правоохоронці його розшукують, оскільки попередньо відомо, що він виїхав за межі міста.
Фото: скрин відео
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв