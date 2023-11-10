Побиття працівника військкомату в Житомирі: ТЦК прокоментував інцидент

Бійка у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем, який зараз служить у роті охорони об’єднаного міського ТЦК та СП – неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агрессор.

У Житомирському обласному військкоматі прокоментували інцидент з побиттям свого співробітника.

Там наголосили, що до цього він захищав Україну у складі 95 окремої бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ і дістав поранення.

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– Після нападу він звернувся із заявою до Нацполіції, відкрито кримінальне провадження. Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту, – зауважили у військкоматі.

8 листопада поліція повідомила, що біля магазину в Житомирі чоловік побив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Особу нападника вже встановили, правоохоронці його розшукують, оскільки попередньо відомо, що він виїхав за межі міста.

Фото: скрин відео

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