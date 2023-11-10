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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Понад 50% українців вірить у вступ України в ЄС до 2024 року – опитування

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Більша частина українців вірить, що Україна зможе отримати членство в Європейському Союзі до 2030 року.

Це випливає з соціологічного дослідження ZN.UA, проведеного спільно з Центром Разумкова.

За даними опитування, початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС у рейтингу бажань українців на найближчий рік – одразу за успіхами на фронті та запрошенням до НАТО.

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Попри війну, українці досить оптимістично налаштовані і сумарно 60,5% учасників соцдослідження вважають, що Україна може вступити до Євросоюзу менш ніж за 10 років.

54,8% припускають, що це станеться до 2030 року, на який, говорячи про розширення ЄС, орієнтував і членів самого Союзу, і Україну голова Європейської ради Шарль Мішель, – пише видання.

Разом з тим, Шарль Мішель тоді зробив важливе застереження.

– Якщо обидві сторони виконають своє домашнє завдання, – наголосив він.

Крім того, п’ята частина українців оптимістичніша, ніж представники уряду України: 20,6% респондентів відповіли, що Україна вступить до ЄС за два роки, тоді як прем’єр Денис Шмигаль і профільний віцепрем’єр Ольга Стефанишина вважають, що за два роки Україна буде готова до вступу. На це вказують і складнощі майбутньої внутрішньої реформи Євросоюзу, а також необхідність ратифікації договору про вступ нового члена ЄС усіма нинішніми, а їх на сьогодні – 27.

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У середньому тільки процес ратифікації займає близько двох років. Тож не дивно, що понад чверть людей, які взяли участь в опитуванні ZN.UA і Центру Разумкова (27,8%), обрали варіант “Важко відповісти” або відмовилися від відповіді.

Дослідження проводилося з 28 вересня до 4 жовтня, в рамках якого було опитано 2019 респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що її організація рекомендує Раді ЄС почати переговори з Молдовою та Україною щодо вступу в Євросоюз.

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Європейський Союз, ЄС, Війна в Україні, Опитування
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