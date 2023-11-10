Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Є чотири версії загибелі помічника Залужного: в ДБР виділили основну
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі

міг-31
Фото: Depositphotos

Російська армія почала відпрацьовувати дозаправлення літаків прямо у повітрі. З цієї причини повітряні тривоги стали більш затяжними – по дві чи три години, поки винищувачі окупантів перебувають у небі.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного інформаційного телемаратону Єдині новини.

– Ми десь пів року й більше спостерігали тривоги по півтори години. Зараз ворог вдався до інших завдань – це відпрацювання дозаправки в повітрі. Час перебування МіГ збільшується вдвічі. Зараз протяжність тривог становить понад 2,5 години, – звернув увагу речник Повітряних сил.

Раніше винищувачі МіГ мали можливість відпрацьовувати зліт, посадку, тренувальні польоти. Тоді повітряні тривоги тривали понад годину. За цей час МіГ-31 витрачав все пальне літака та повертався на базу назад.

Зараз дивляться

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що МіГ-31 має різні модифікації. Зокрема, МіГ-31БМ не може нести аеробалістичні ракети Кинджал.

Ці літаки базуються в окупованому Криму, звідки РФ намагається завдати ударів по підконтрольній Україні території.

Читайте також
Атаковані в Криму десантні катери окупантів пішли на дно – ГУР
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, військовий літак, Літаки, літаки РФ, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі
До річниці визволення Херсонщини: НБУ ввів в обіг пам’ятну монету Антонівський міст
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі
Червонокнижне ППО: що відомо про ЗРК С-300В4, який знищили на Таврійському напрямку
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі
У Токмаку окупанти затримали підлітка: що відомо
армія РФ російські військові
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі
РФ активізує штурм Бахмута | Українсько-польський кордон наживо | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь