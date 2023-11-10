Повітряні тривоги стали довшими: окупанти відпрацьовують дозаправлення МіГ у повітрі

Російська армія почала відпрацьовувати дозаправлення літаків прямо у повітрі. З цієї причини повітряні тривоги стали більш затяжними – по дві чи три години, поки винищувачі окупантів перебувають у небі.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного інформаційного телемаратону Єдині новини.

– Ми десь пів року й більше спостерігали тривоги по півтори години. Зараз ворог вдався до інших завдань – це відпрацювання дозаправки в повітрі. Час перебування МіГ збільшується вдвічі. Зараз протяжність тривог становить понад 2,5 години, – звернув увагу речник Повітряних сил.

Раніше винищувачі МіГ мали можливість відпрацьовувати зліт, посадку, тренувальні польоти. Тоді повітряні тривоги тривали понад годину. За цей час МіГ-31 витрачав все пальне літака та повертався на базу назад.

Зараз дивляться

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що МіГ-31 має різні модифікації. Зокрема, МіГ-31БМ не може нести аеробалістичні ракети Кинджал.

Ці літаки базуються в окупованому Криму, звідки РФ намагається завдати ударів по підконтрольній Україні території.

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