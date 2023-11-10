Приліт в Криму та вибухи на Київщині і в Херсоні: головні події ночі 10 листопада

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

У Херсоні пролунав вибух

У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Зараз дивляться

У Чорноморському в Криму лунали вибухи

В селищі Чорноморське, що в окупованому Криму, на світанку пролунало кулька вибухів. Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер.

Є інформація, що вибухів було щонайменше чотири-п’ять. Попередньо, прилетіло по прикордонній заставі.

Вночі на Київщині лунали вибухи

Вночі в повітряному просторі Київської області зафіксували проліт ворожих безпілотників.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Місцеві жителі могли чути звуки вибухів – це наші сили ППО працювали по цілях.

РФ повністю знищила заповідну зону Джарилгацького нацпарку

Наразі окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду України площею 0,80 млн га.

У міністерстві зазначили, що внаслідок війни РФ проти України:

знищена вся заповідна зона (1 588 га), найцінніша степова ділянка Джарилгацького національного природного парку;

уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га;

під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи;

у зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їх унікальному біорізноманіттю.

РФ вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН

Вперше з 1946 року представника Росії не обрали до складу Міжнародного суду ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– ООН почала очищатися від шкідливого впливу Росії. Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати, – написав він.

Понад 50% українців вірять у вступ України в ЄС до 2030 року

Більша частина українців вірять, що Україна зможе отримати членство в Європейському Союзі до 2030 року.

Це випливає з соціологічного дослідження ZN.UA, проведеного спільно з Центром Разумкова.

За даними опитування, початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС у рейтингу бажань українців на найближчий рік – одразу за успіхами на фронті та запрошенням до НАТО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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