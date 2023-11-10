Сенатор США про припинення підтримки України: Це буде помилкою цілого покоління

Якщо Сполучені Штати припинять допомогу Україні, це буде “помилкою цілого покоління” і спонукає РФ до подальшої агресії.

Про це йшлося під час слухань у Конгресі США, інформує Голос Америки.

Вони стосувалися національних інтересів Сполучених Штатів. Зокрема, обговорювалися подальші дії РФ у разі, якщо американська фінансова допомога Україні буде скорочена чи припинена.

Зараз дивляться

Сенатор-демократ Джефф Мерклі наголосив, що “викинути Україну за борт” американської підтримки стало б для США однією з найбільших зовнішньополітичних помилок цілого покоління.

Він застеріг американських законодавців, які зараз розглядають запит Білого дому на додаткове фінансування для України.

– Я думаю, що це одне з найважливіших рішень, з якими ми стикалися … у Сенаті (голосування за допомогу Україні, – Ред.), – додав Мерклі.

Сенатор уточнив, що припинення підтримки спровокує тріщини в трансатлантичному альянсі НАТО.

Присутній на слуханнях заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не заспокоїться, якщо США перестануть підтримувати нашу державу. Ба більше, це може спровокувати Кремль до нової агресії.

– Президент Путін чітко дав зрозуміти, що тільки-но він отримає те, що хоче в Україні, він почне дивитися на країни Балтії. Він почне дивитися на Польщу та інших ключових союзників, – пояснив О’Браєн.

Він попередив, що припинення допомоги Києву також стане сигналом для Китаю, який почне вважати США слабшим гравцем.

Представник Держдепу додав, що відсіч російському агресору потрібно давати просто зараз і не зволікати з відповіддю. Оскільки якщо залишити наполовину виконану роботу, то потім “доведеться повернутися і робити це знову”.

– Зараз українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію. Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому, і, ймовірно, це будемо ми. Тож я б краще протистояв Росії та її дестабілізаційним позиціям просто зараз, – заявив О’Браєн.

Розгляд допомоги Україні в Конгресі

Нещодавно президент США Джо Байдена вніс до Конгресу запит на $106 млрд. Він передбачає виділення $61,3 млрд для України і близько $14 млрд – для Ізраїлю.

Однак серед республіканців у Палаті представників виникли розбіжності з цього питання. У результаті був ухвалений окремий законопроєкт про виділення $14,3 млрд Ізраїлю.

Однак проти розділення допомоги Україні та Ізраїлю виступили демократи в Сенаті.

7 листопада топові посадовці США спрямували листа до Конгресу із закликом затвердити надання Україні $11,8 млрд. Лист підписали держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін та адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер.

Джерело : Голос Америки

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