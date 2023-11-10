В Криму ГУР атакувала два російські десантні катери з екіпажами та бронетехнікою

Українські військові поблизу Чорноморського в окупованому Криму уразили два російські малі десантні катери.

Це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Йдеться про катери проєкту 11770 класу Серна.

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За даними розвідників, на суднах перебував екіпаж та броньована техніка, зокрема БТР-82.

Малі десантні катери класу Серна загарбники використовували під час окупації острова Зміїний – перекидали туди військову техніку та десант.

Крім того, росіяни на борту катерів розміщували зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 для мобільного прикриття свого угруповання на острові.

Малий десантний корабель класу Серна має високу швидкість, може перевозити до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Росіяни використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. Крім того, такі катери із зенітно-ракетними комплексами на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Раніше в Головному управлінні розвідки говорили, що вибухи в Криму будуть продовжуватися – роботи у Сил оборони там ще багато.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ГУР

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