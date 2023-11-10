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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Криму ГУР атакувала два російські десантні катери з екіпажами та бронетехнікою

російський корабель флот РФ
Фото: Getty Images

Українські військові поблизу Чорноморського в окупованому Криму уразили два російські малі десантні катери.

Це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Йдеться про катери проєкту 11770 класу Серна.

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За даними розвідників, на суднах перебував екіпаж та броньована техніка, зокрема БТР-82.

Малі десантні катери класу Серна загарбники використовували під час окупації острова Зміїний – перекидали туди військову техніку та десант.

Крім того, росіяни на борту катерів розміщували зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 для мобільного прикриття свого угруповання на острові.

Малий десантний корабель класу Серна має високу швидкість, може перевозити до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

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Росіяни використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. Крім того, такі катери із зенітно-ракетними комплексами на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Раніше в Головному управлінні розвідки говорили, що вибухи в Криму будуть продовжуватися – роботи у Сил оборони там ще багато.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ГУР
Вибух, Крим
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