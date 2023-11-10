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УПЦ МП для свого захисту найняли лобістів у США: що це означає та до чого може призвести

УПЦ МП для свого захисту найняли лобістів у США: що це означає та до чого може призвести
Фото: УНІАН

Підсанкційний олігарх і колишній нардеп Вадим Новинський спільно з народним депутатом Артемом Дмитруком та ще низкою осіб долучилися до спеціальної розвідувально-підривної операції з дискредитації президента України й української влади.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній заступник міністра інформаційної політики України та експерт з питань інформаційних воєн і конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

За його словами, 16 жовтня цього року лондонська юридична компанія Amsterdam & Partners LLP, яка представляє інтереси Вадима Новинського та оплачується його грошима, підписала договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Вільямом Вітні Берком-Вайтом.

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Не дати пройти законопроєкту №8371

Відповідне рішення про винаймання послуг юридичної компанії та американського лобіста було прийнято на Священному Синоді УПЦ МП, про що повідомляють у самій проросійській церкві.

Інтереси проросійських священників представлятиме адвокат Новинського Роберт Амстердам, а метою послуг є не дати пройти законопроєкту №8371 у Верховній Раді.

– Лондонські юристи та американські лобісти прив’язують цей закон до питань захисту свободи віросповідання, що є абсолютною брехнею. Вони також звинувачують українську владу в опортунізмі та пропаганді проти посіпак ефесбешника Гундяєва.

Берк-Вайт вже написав гнівну статтю на сторінках американського політичного видання The Hill, яке читають в Конгресі та Сенаті. Послуги Берка-Вайта є недешевими. Погодинна оплата з розрахунку $1,4 тис. на годину. Amsterdam & Partners LLP поки що офіційно нібито заплатили йому $7 тис., – розповів Золотухін.

Мова про законопроєкт №8371, в якому йдеться про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією. 19 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні цей проєкт закону голосами 267 народних депутатів.

Примітно, що за рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, УПЦ МП була з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського патріархату у своєму управлінні керується постановами Архиєрейського собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року.

Дмитро Золотухін вказує, що окрім інформації в The Hill Берк-Вайт ще звернувся до Департаменту з релігійних свобод США, сенатора США він Джорджії Джона Оссоффа, Білого дому, а також офісів сенаторів Марко Рубіо та Джин Шагін.

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– Якщо Новинський за свої (чи російські) гроші влаштовує такий фестиваль в США і Великій Британії – лиш тільки уявіть, скільки він платить Дмитруку?! Саме тому закон про лобізм в Україні також потрібен, – наголосив Золотухін.

Своєю чергою священнослужителі УПЦ МП наголошували, що міжнародна юридична компанія погодилася надавати допомогу на благодійній основі.

Лобіювання УПЦ МП

У коментарі Фактам ICTV політолог Володимир Фесенко пояснює, що лобіювання відбувається так: зацікавлені сторони шукають лобістську компанію у Вашингтоні, представники якої надають послуги з просування тих чи інших ідей серед американських конгресменів та інших високопосадовців.

– Вона (лобістська компанія, – Ред.) забезпечує виступи відповідних людей на телеканалах, публікації у провідних американських ЗМІ. Традиційна і найбільш важлива складова – зустрічі з конгресменами та сенаторами. Можливо, певні заходи на території Конгресу США. Неважливо, це може бути якась кімнатка чи підвальне приміщення, головне – щоб у будівлі Конгресу, бо саме так це і подаватиметься, – пояснює політолог.

Завданнями лобістської кампанії є створити політичний антураж, а також інформаційний тиск на конгресменів та провідні масмедіа в США, щоб виник медійний і політичний ефект.

За словами українського політолога Володимира Фесенка, важливим є те, якою є мета цієї лобістської кампанії.

– Іноді мета в тому, щоб створити позитивний імідж і забезпечити певну підтримку (ідей чи осіб, – Ред.)… Іноді, коли проводяться лобістські кампанії на підтримку Південної Кореї чи Ізраїлю, може йтися про конкретні рішення – фінансування програм, або підписання конкретного договору тощо.

У випадку з УПЦ МП, я думаю, що головна рушійна сила цієї кампанії це Новинський, а ставка робиться на те, щоби дискредитувати саме рішення щодо цього законопроєкту та щоб через Сполучені Штати, а саме через Білий дім чи Конгрес, змусити Україну, або відмовитися від законопроєкту (сказати нашим представникам від влади, що це порушення демократії і що не можна реалізовувати такий законопроєкт), або ж його треба кардинально переробити, щоб не було самої можливості юридичної заборони УПЦ МП. Ось у чому сенс такої лобістської кампанії, – пояснює експерт.

Водночас, Фесенко впевнений, що у Білому домі та Державному департаменті є уявлення й розуміння про те, ким є колишній нардеп Вадим Новинський, тому результату, ймовірно, не буде.

Втім, результатом може стати затягування з боку американських партнерів остаточного ухвалення рішення щодо законопроєкту. Наприклад, проєкт закону може бути загальмований між першим і другим читанням, а потім він буде, можливо, відкладений, якщо на виборах у Сполучених Штатах переможе, наприклад, республіканець Дональд Трамп.

Іншим чинником, який можуть використати лобісти у просуванні захисту іміджу УПЦ МП в США, є й те, що американці досить релігійна нація, вважає Фесенко.

– Вони (лобісти, – Ред.) зустрічаються з конгресменами, ходять по американських ЗМІ. У Новинського роблять ставку на те, щоб дискредитувати саму ідею законопроєкту. Що нібито це не боротьба з промосковською церквою, а це є боротьбою з релігією. Оскільки американці є релігійною нацією, таке “посягання” на свободу слова та можливість займатися релігійною діяльністю, є для них неприпустимим, – вважає політолог.

Щодо нардепа Дмитрука, то Фесенко вказує, що в українському парламенті досі зберігається чимало народних обранців, які відстоюють інтереси проросійської церкви УПЦ МП.

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Війна в Україні, Верховна Рада, Конгрес США, США, УПЦ МП
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