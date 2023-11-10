Вночі сили ППО знищили п’ять ударних дронів та ракету Х-59
Сили оборони у ніч на 10 листопада знищили п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом ворог випустив по Україні шість ударних безпілотників Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із Силами оборони знищено п’ять ударних дронів та одну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.
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