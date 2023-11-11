Були носіями ЗРК. У ГУР розповіли деталі операції зі знищення російських катерів у Криму

Знищені у Криму два малі десантні катери класу Серна Чорноморського флоту РФ використовувалися для прикриття інших кораблів ЧФ РФ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, спецоперація з ураження цих катерів була надзвичайно вдалою, адже йдеться не лише про два знищені сучасні кораблі російського флоту. Ці десантні катери були носіями зенітно-ракетних комплексів, які слугували прикриттям інших суден Чорноморського флоту РФ.

Зараз дивляться

– Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це (катери – Ред.) також є носіями зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ, – сказав представник ГУР.

За словами Андрія Юсова, такі десантні катери використовувалися під час операції на острові Зміїний. І на сьогодні в росіян немає заміни таким катерам.

Представник ГУР також наголосив, що морські спецоперації України змушують російський Чорноморський флот поступово перебазовуватися до Новоросійська та інших портів. Перевозять окупанти і допоміжну інфраструктуру.

10 листопада українські військові поблизу Чорноморського в окупованому Криму уразили два російські малі десантні катери. Йдеться про катери проєкту 11770 класу Серна.

Фото: ГУР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.