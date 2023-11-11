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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Для уникнення продажу і розбавлення: пальне для ЗСУ зобов’яжуть маркувати кольором

Для уникнення продажу і розбавлення: пальне для ЗСУ зобов’яжуть маркувати кольором
Фото: Pexels

У Міністерстві оборони зобов’яжуть постачальників маркувати пальне для Збройних сил України яскраво-червоним та зеленим кольорами, щоб уникнути незаконного продажу та розбавлення.

За інформацією Міноборони, постачання маркованого пального планують налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України це дизельне пальне потрапить наприкінці листопада.

– Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, зменшує можливість його незаконного продажу, – зазначають в Міноборони.

У МО вважають, що визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Там додають, що якість пального для військової техніки має надважливе значення.

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Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник, стверджують у відомстві. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, то дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

Для бензину теж планують запровадити власний барвник – зеленого кольору. У Міністерстві оборони запевняють, що внаслідок нововведення ціна на дизельне пальне та бензин не зміниться.

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Джерело: Міноборони
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