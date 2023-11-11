Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Терміново
РФ завдала двох ударів по Одеському району: відомо про трьох постраждалих
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак

Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак
Фото: Факти ICTV

Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов повідомив, як компанія підготувалася до російських ракетних атак взимку.

Про це Чернишов розповів на форумі NV Формула успіху України.

За його словами, компанія максимально зробила все, на що була спроможна.

Зараз дивляться

– Підготовка полягає в укріпленнях захисту, базовому комплексному захисті, у фізичних конструкціях, які захищають від уламків, інших речах для боротьби з атаками, зокрема й радіоелектронними, — розповів голова правління Нафтогазу.

Крім того, компанія накопичила запаси – це й пальне, і генератори для можливих блекаутів.

Найбільш захищеними є підземні сховища газу, адже вони розташовані на глибині в три кілометри під землею. Проте наземну інфраструктуру будуть захищати Збройні сили України.

Олексій Чернишов також наголосив, що й росіяни готувалися до атак цілий рік.

– Ворог також готувався увесь рік. І він також технологічно враховує українську підготовку. Готуємося до викликів, вони гарантовані, – сказав Чернишов.

Раніше голова НАК Нафтогаз України наголосив, що зима 2023-2024 років мине в Україні без підвищення цін на газ.

Дивіться також
Нафтогаз долучився до захисту українського неба: запущено новий проєкт
Олексій Чернишов

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Нафтогаз України, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна може атакувати нафтогазову інфраструктуру РФ, якщо та битиме по нашій енергетиці – Галущенко
нафта нафтозавод
У Києві знову чути вибухи: повітряної тривоги не було
вибух
У Повітряних силах повідомили, якими ракетами РФ атакувала Київщину
Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак
Дніпропетровщину ворог атакував Шахедами: два дрони влучили в будівлю
Дніпропетровщина
Росіяни атакували Одещину ракетами і Шахедами: є руйнування та поранені
Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Бійці 65 ОМБр розкрили деталі легендарної операції Ікси, яка дозволила звільнити Роботине
Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь