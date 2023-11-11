Голова Нафтогазу розповів, як компанія підготувалася до російських атак

Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов повідомив, як компанія підготувалася до російських ракетних атак взимку.

Про це Чернишов розповів на форумі NV Формула успіху України.

За його словами, компанія максимально зробила все, на що була спроможна.

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– Підготовка полягає в укріпленнях захисту, базовому комплексному захисті, у фізичних конструкціях, які захищають від уламків, інших речах для боротьби з атаками, зокрема й радіоелектронними, — розповів голова правління Нафтогазу.

Крім того, компанія накопичила запаси – це й пальне, і генератори для можливих блекаутів.

Найбільш захищеними є підземні сховища газу, адже вони розташовані на глибині в три кілометри під землею. Проте наземну інфраструктуру будуть захищати Збройні сили України.

Олексій Чернишов також наголосив, що й росіяни готувалися до атак цілий рік.

– Ворог також готувався увесь рік. І він також технологічно враховує українську підготовку. Готуємося до викликів, вони гарантовані, – сказав Чернишов.

Раніше голова НАК Нафтогаз України наголосив, що зима 2023-2024 років мине в Україні без підвищення цін на газ.

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