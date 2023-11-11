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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11 листопада 2023 – ситуація на фронті

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Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2023.

Ситуація в Україні на 11 листопада 2023.

Втрати РФ у війні на 11 листопада 2023:

Зараз дивляться
  • особового складу ‒ близько 310 650 (+1 130) осіб;
  • танків ‒ 5 342 (+25) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 10 041 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 7 527 (+38) од.;
  • РСЗВ – 879 (+2) од.;
  • засобів ППО ‒ 579 (+1) од.;
  • літаків – 322 од.;
  • гелікоптерів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 620 (+25) од.;
  • крилаті ракети ‒ 1559 (+1) од.;
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+2) од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 925 (+49) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 1 069 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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