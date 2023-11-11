Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Є чотири версії загибелі помічника Залужного: в ДБР виділили основну
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру

Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Фото: Офіс президента

Світ стоїть на роздоріжжі, але поступово докладаються зусилля із впровадження Української формули миру.

Про це 10 листопада заявив президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на Паризькому форумі миру.

– Я радий можливості звернутися до вас і вдячний, що в такі складні, турбулентні часи Паризький форум миру залишається дієвим і робить свій внесок у глобальну співпрацю. І – що справді важливо для глобальної стабільності – він зміцнює співпрацю між Європою та Африкою, Азією, Латинською Америкою, – розпочав український лідер.

Зараз дивляться

Глава держави наголосив, що сьогодні “світ стоїть на роздоріжжі”.

– Локальні війни можуть спровокувати глобальний колапс. Страждання, яких зазнає та чи інша нація, можуть затягнути у прірву сусідні народи. Але світ не приречений на катастрофи й страждання. Ми здатні зробити правильний поворот, – наголосив президент.

Володимир Зеленський впевнений, що саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів.

– У цьому важлива кожна нація! Про це важливо пам’ятати. Немає кількох “великих”, які нібито можуть щось вирішувати за всіх у світі. Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу. Тільки такий підхід може реалізувати право кожної дитини кожного народу на світ, у якому буде більше прикладів досягнення миру, ніж історій його руйнування, – заявив український лідер.

Глава держави нагадав, що ним була запропонована Українська формула миру, яка має на меті захистити український народ і створити глобально значущий прецедент відновлення чесного миру.

– Я розраховував на глобальні зусилля, на об’єднання світової більшості, на співпрацю, яка об’єднує всі континенти. І поступово ми цього досягаємо, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував кожному з учасників, хто підтримує ці зусилля з реалізації Формули миру і закликав “примножувати єдність і спільні зусилля заради того, щоб дати світові необхідні відповіді на наявні глобальні питання”.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

– Складні питання. Але немає таких труднощів, які не можна було б подолати єдністю людей, – додав він.

Український президент окремо подякував Франції та президент Еммануелю Макрону за “непохитну віру в глобальну співпрацю, за нові формати такої співпраці, за їхню невичерпну енергію в роботі над об’єднанням світу”.

Також глава української держави подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю за “лідерство й за те, що спрямовуєш силу Європи на глобальне благо”.

Читайте також
Формула миру має бути універсальною, але потрібен спільний план реалізації – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Париж, Формула миру
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
До річниці визволення Херсонщини: НБУ ввів в обіг пам’ятну монету Антонівський міст
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Червонокнижне ППО: що відомо про ЗРК С-300В4, який знищили на Таврійському напрямку
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
У Токмаку окупанти затримали підлітка: що відомо
армія РФ російські військові
Атака дронів на Київ та область: лунають вибухи, працює ППО
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
РФ активізує штурм Бахмута | Українсько-польський кордон наживо | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь