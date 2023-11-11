Світ стоїть на роздоріжжі: Зеленський звернувся до Паризького форуму миру

Світ стоїть на роздоріжжі, але поступово докладаються зусилля із впровадження Української формули миру.

Про це 10 листопада заявив президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на Паризькому форумі миру.

– Я радий можливості звернутися до вас і вдячний, що в такі складні, турбулентні часи Паризький форум миру залишається дієвим і робить свій внесок у глобальну співпрацю. І – що справді важливо для глобальної стабільності – він зміцнює співпрацю між Європою та Африкою, Азією, Латинською Америкою, – розпочав український лідер.

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Глава держави наголосив, що сьогодні “світ стоїть на роздоріжжі”.

– Локальні війни можуть спровокувати глобальний колапс. Страждання, яких зазнає та чи інша нація, можуть затягнути у прірву сусідні народи. Але світ не приречений на катастрофи й страждання. Ми здатні зробити правильний поворот, – наголосив президент.

Володимир Зеленський впевнений, що саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів.

– У цьому важлива кожна нація! Про це важливо пам’ятати. Немає кількох “великих”, які нібито можуть щось вирішувати за всіх у світі. Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу. Тільки такий підхід може реалізувати право кожної дитини кожного народу на світ, у якому буде більше прикладів досягнення миру, ніж історій його руйнування, – заявив український лідер.

Глава держави нагадав, що ним була запропонована Українська формула миру, яка має на меті захистити український народ і створити глобально значущий прецедент відновлення чесного миру.

– Я розраховував на глобальні зусилля, на об’єднання світової більшості, на співпрацю, яка об’єднує всі континенти. І поступово ми цього досягаємо, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував кожному з учасників, хто підтримує ці зусилля з реалізації Формули миру і закликав “примножувати єдність і спільні зусилля заради того, щоб дати світові необхідні відповіді на наявні глобальні питання”.

– Складні питання. Але немає таких труднощів, які не можна було б подолати єдністю людей, – додав він.

Український президент окремо подякував Франції та президент Еммануелю Макрону за “непохитну віру в глобальну співпрацю, за нові формати такої співпраці, за їхню невичерпну енергію в роботі над об’єднанням світу”.

Також глава української держави подякував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю за “лідерство й за те, що спрямовуєш силу Європи на глобальне благо”.

Джерело : Офіс президента

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