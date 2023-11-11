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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Так, як це завжди відбувається: Зеленський пообіцяв відповіді РФ за удари по Херсонщині

Зеленський
Фото: Офіс президента

Сили безпеки і оборони України дадуть відповідь на регулярні обстріли Херсону та селищ Херсонщини Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 11 листопада.

По-перше, він згадав про визволення Херсону з-під російської окупації, щодо чого сьогодні, 11 листопада, святкується річниця.

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– Сьогодні – річниця звільнення міста, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали наших воїнів. Я дякую всім, хто сьогодні вшанував памʼять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, був вільним. Дуже важливо пам’ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей і нашої держави. Я дякую й усім журналістам, які про це нагадують, кожному й кожній, хто береже цю пам’ять про визволення Херсона й про хоробрість херсонців, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також розповів, що напередодні підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися під час захисту Херсонщини.

– Разом із нашими воїнами в цьому указі також відзначені працівники органів місцевої влади. Це люди, які не полишили своїх громад, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву. Лікували й лікують, організовували допомогу тим, хто не міг сам себе забезпечити, рятували дітей від депортації, рятували людей від російського терору. Рятують і зараз. Під бомбами, в умовах постійних ударів, – сказав він.

Президент України також наголосив, що українські сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини.

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– Так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта, – додав він.

По-друге, український лідер розповів про свою розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

– Хороша розмова. Я привітав Анджея та всіх поляків зі святом незалежності Польщі. Цей день для Польщі так само важливий, як для нас, українців. Історія наших народів переплетена і в цьому – як була відновлена незалежність наших держав, як ми дбаємо зараз, щоб її захистити. Україна й Польща мають бути разом, щоб наші люди завжди були вільними, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за добрі слова сьогодні про Україну й українців та за “надзвичайно вагому підтримку Польщі для нашої держави та людей”.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський прокоментував евакуацію із сектора Гази.

– Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що ця кількість зросте. Я дякую ГУР, МЗС, посольствам України в регіоні, а також усім тим, хто допомагає нам із цією роботою, – розповів президент.

Також український лідер коротко згадав, що мав нараду з міжнародниками щодо перемовин та зустрічей, які можуть посилити Україну.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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