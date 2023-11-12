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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Генштабі назвали ракету, якою росіяни били по Києву

С-400
Фото: Getty Images

Силами української протиповітряної оборони протягом доби була знищена одна зенітна керована російська ракета С-400.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу за 11 листопада.

– Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 1 зенітну керовану ракету С-400, – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, зранку 11 листопада в Києві прогриміло кілька гучних вибухів. Згодом в українській столиці увімкнули сирени через ракетну небезпеку.

Зараз дивляться

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що вибухи в Києві були пов’язані у зв’язку із атакою Росії балістичним озброєнням.

Ігнат каже, що повітряна тривога була оголошена після вибухів через те, що балістичну ракету важко зафіксувати.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Київ
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