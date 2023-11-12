У Генштабі назвали ракету, якою росіяни били по Києву
Силами української протиповітряної оборони протягом доби була знищена одна зенітна керована російська ракета С-400.
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу за 11 листопада.
– Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 1 зенітну керовану ракету С-400, – повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, зранку 11 листопада в Києві прогриміло кілька гучних вибухів. Згодом в українській столиці увімкнули сирени через ракетну небезпеку.
Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що вибухи в Києві були пов’язані у зв’язку із атакою Росії балістичним озброєнням.
Ігнат каже, що повітряна тривога була оголошена після вибухів через те, що балістичну ракету важко зафіксувати.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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