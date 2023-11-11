У Повітряних силах повідомили, якими ракетами РФ атакувала Київщину

Сьогодні зранку росіяни атакували Київщину балістикою. Це попередня інформація.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, поки що немає інформації від місцевої влади про знайдені уламки ракети.

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– Але була робота ППО Києва по балістиці. Розуміємо, що по балістиці можуть працювати лише визначені зенітно-ракетні засоби. Тому чекаємо інформації від Повітряного командування Центр, – заявив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил укотре наголосив, що балістичні ракети летять дуже швидко і для систем радіолокації вони малопомітні. У росіян є балістичні ракети С-300, С-400, Іскандер-М, аеробалістичні ракети Кинджал. Запускати такі ракети росіяни можуть із прикордонних областей.

Юрій Ігнат зауважив, що в Києві сигнал повітряної тривоги спрацював вже після атаки, оскільки від моменту пуску таких ракет до ураження минають лічені хвилини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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