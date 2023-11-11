В Івано-Франківській області дві пенсіонерки придбали дрони-камікадзе для ЗСУ

В Івано-Франківській області жительки Рожнятова та Києва придбали два дрони-камікадзе для Збройних сил України. Жінкам довелося відкласти по 20 тис. грн з пенсії.

За інформацією Рожнятівської селищної ради, придбані Людмилою Скубрієвою та її родичкою з Києва Галиною Гіль дрони вже прямують до 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс.

– З такими людьми здолаємо ворога! Вчинок двох пенсіонерок вартий наслідування! Вони назбирали зі своєї пенсії майже по 20 тис. грн кожна. Такий внесок захоплює і надихає, додає віри в перемогу, – йдеться у повідомленні.

За даними з відкритих джерел, 10 окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс – це військове з’єднання у складі Сухопутних військ ЗСУ, яке базується у Коломиї Івано-Франківської області.

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Фото: Рожнятівська селищна рада

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