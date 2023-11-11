Військова допомога ФРН, удари по Херсону та евакуація українців з Гази: головні новини за 11 листопада

Росія знову обстріляла Херсон та вбила одного чоловіка, який помер від поранень.

Паралельно із цим в Євросоюзі заявили, що мають намір допомогти Україні, якщо Сполучені Штати не зможуть продовжувати підтримку.

Про ці та інші головні події 11 листопада в Україні та світі – читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Росія атакувала Херсон

Річниця визволення Херсону

ЄС допоможе, якщо США не зможе

Німеччина планує подвоїти військову підтримку України

В НАТО без окупованих територій

Макрон каже про важкий грудень для України

Задля розблокування ПП пройде зустріч на кордоні України та Польщі

Ще 11 українців виїхали з Гази

Росія атакувала Херсон

Збройні сили РФ з артилерії вкотре обстріляли Херсон 11 листопада. Внаслідок сьогоднішньої атаки є постраждалі. Один із ворожих снарядів ударив по приватному будинку, де спалахнула пожежа.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, в одному з районів обласного центру снаряд поцілив у приватний будинок. Там загорілася пожежа, однак жителі домоволодіння не постраждали.

Близько 15:00 внаслідок удару поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня важкості дістали троє містян – дві жінки та чоловік, який згодом помер.

Річниця визволення Херсону

Після того, як на початку березня 2022 року Росія змогла окупувати Херсон, російські війська ходили містом рівно до 11 листопада 2022 року. Сам ця дата – 11.11.2022 – є днем визволення Херсону з під окупації Російської Федерації.

Про те, якими були торішні події, як жили херсонці в окупації та як воїни ЗСУ врешті звільнили місто – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

ЄС допоможе, якщо США не зможе

Європейський Союз має бути готовий підтримати Україну у розв’язаній РФ повномасштабній війні, якщо допомога США скоротиться. З такою заявою виступив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що перед Євросоюзом стоїть багато проблем, які є випробуванням для блоку.

– Передусім – Україна, де перспектива перемоги над РФ не є миттєвою. І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готові політично й матеріально допомогти Україні. І навіть взяти ініціативу від Сполучених Штатів, у тому разі, що цілком можливо, якщо їхня підтримка зменшиться, – наголосив Боррель.

Він запевнив, що Європа виконує свої зобов’язання як завдяки підтримці, так і потужному сигналу – рекомендації розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Німеччина планує подвоїти військову підтримку України

Починаючи з 2024 року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість €4 млрд тепер буде €8 млрд.

Як пише Bild, посилаючись на інформацію Міністерства оборони Німеччини, цього тижня було досягнуто згоди щодо цього питання і наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить збільшення на додаткові €4 млрд.

Для України це означає більше зброї і більше боєприпасів у протистоянні російській агресії.

В НАТО без окупованих територій

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію про вступ України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій.

Він вважає, що для того, щоб зробити статтю 5 надійною, необхідно “дати Росії чіткий сигнал, що будь-яке порушення території НАТО буде зустрінуте відповіддю”.

Колишній генсек Альянсу назвав три основні причини, через які Україні має бути запропоновано членство в альянсі.

Повну аргументацію Расмуссена можна прочитати на Фактах ICTV.

Макрон говорить про важкий грудень для України

Наступний місяць буде критичним для України, вважає президент Франції Емануель Макрон, оскільки у грудні ЗСУ намагатимуться повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій на тимчасово окупованих Росією територіях.

Коментуючи можливість мирних переговорів з Росією, Макрон заявив, що якщо дозволити Росії виграти війну, тоді з’явиться нова імперська влада в Європі, яка може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким, як Грузія та Казахстан, а також усьому європейському континенту.

Водночас Макрон вважає, що для України ще не час сідати за стіл переговорів із Російською Федерацією.

Задля розблокування ПП пройде зустріч на кордоні України та Польщі

Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску. Її заплановано на понеділок, 13 листопада.

Як зазначають в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, на зустріч запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.

У відомстві заявили, що Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач. За результатами переговорів Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, Україна вже розв’язала два питання.

Серед них – функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску Ягодин – Дорогуськ і оновлення функціонала системи єЧерга, щоб мати можливість замінювати водія для порожніх вантажівок.

За інформацією Мінінфраструктури, Польщі запропонували запустити порожній транспорт через пункт пропуску Угринів – Долгобичув, де є відповідна смуга. Це дало б можливість вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Ще 11 українців виїхали з Гази

У ніч проти 11 листопада із сектору Гази вдалося евакуювати ще одну групу громадян України. Загальна кількість евакуйованих перевищила 210 осіб.

Як розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, вихід здійснювався через кордон із Єгиптом.

– Сьогодні вночі кордон із сектору Гази до Єгипту перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість на цю хвилину становить 214 осіб, – зазначив дипломат.

Він уточнив, що, окрім українців, були евакуйовані дев’ять громадян Молдови.

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