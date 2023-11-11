Уночі сили ППО збили 19 дронів-камікадзе Shahed
Учора ввечері та сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну ударними дронами та кількома ракетами різних типів.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог запустив по Україні:
- 31 ударний БпЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда, що в Криму;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
- 1 протикорабельну ракету П-800 Онікс – з окупованого Криму;
- 1 зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської області.
В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих безпілотників-камікадзе Shahed-136/131.
Більшість дронів летіли у прифронтові області. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв