Уночі сили ППО збили 19 дронів-камікадзе Shahed

Учора ввечері та сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну ударними дронами та кількома ракетами різних типів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив по Україні:

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31 ударний БпЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда, що в Криму;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

1 протикорабельну ракету П-800 Онікс – з окупованого Криму;

1 зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської області.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих безпілотників-камікадзе Shahed-136/131.

Більшість дронів летіли у прифронтові області. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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