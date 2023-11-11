Юсов про нічну “бавовну” в РФ: Це нормальний процес, і він триватиме
Періодичні вибухи на об’єктах РФ, які залучені до повномасштабної війни проти України, є нормальним процесом. І така тенденція триватиме.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу.
Таким чином він прокоментував нічні вибухи у Московській і Тамбовській областях РФ.
Юсов не став підтверджувати чи спростовувати причетність української розвідки до цієї “бавовни”. Водночас він наголосив, що це гарні новини.
– Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але зрозуміло, що на тих об’єктах держави-агресора, які залучені в геноцидній війні проти України, чути гуркіт. Це нормальний процес, і так буде продовжуватися, – зазначив Юсов.
Адже об’єкти, які РФ використовує під час широкомасштабної агресії, є легітимними цілями за законами та звичаями ведення війни.
Що відомо про нічні вибухи в РФ
У ніч на 11 листопада в російському Котовську (Тамбовська область), на пороховому заводі прогриміли потужні вибухи і почалася масштабна пожежа.
Вибухнув і горів 5-й цех підприємства. У місцевих спільнотах повідомляли про пряме влучання предмета, схожого на безпілотник.
Вибухи вночі лунали і неподалік Конструкторського бюро машинобудівництва в місті Коломна, що в Московській області.
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