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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Юсов про нічну “бавовну” в РФ: Це нормальний процес, і він триватиме

Андрій Юсов
Фото: УНІАН

Періодичні вибухи на об’єктах РФ, які залучені до повномасштабної війни проти України, є нормальним процесом. І така тенденція триватиме.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу.

Таким чином він прокоментував нічні вибухи у Московській і Тамбовській областях РФ.

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Юсов не став підтверджувати чи спростовувати причетність української розвідки до цієї “бавовни”. Водночас він наголосив, що це гарні новини.

– Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але зрозуміло, що на тих об’єктах держави-агресора, які залучені в геноцидній війні проти України, чути гуркіт. Це нормальний процес, і так буде продовжуватися, – зазначив Юсов.

Адже об’єкти, які РФ використовує під час широкомасштабної агресії, є легітимними цілями за законами та звичаями ведення війни.

Що відомо про нічні вибухи в РФ

У ніч на 11 листопада в російському Котовську (Тамбовська область), на пороховому заводі прогриміли потужні вибухи і почалася масштабна пожежа.

Вибухнув і горів 5-й цех підприємства. У місцевих спільнотах повідомляли про пряме влучання предмета, схожого на безпілотник.

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Вибухи вночі лунали і неподалік Конструкторського бюро машинобудівництва в місті Коломна, що в Московській області.

Джерело: 24 канал
Андрій Юсов, Війна в Україні, Вибух, ГУР, Російська агресія
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