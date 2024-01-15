Чи можуть в Україні мобілізувати ув’язнених: пояснення адвоката

В Україні триває повномасштабна війна та мобілізація, тож у населення часто виникають питання, чи можуть відправити до лав ЗСУ ту чи іншу особу. Разом з юристом та адвокатом Ростиславом Кравцем прояснили, чи законний призов ув’язнених у нашій країні.

Що відомо про мобілізацію ув’язнених в Україні 2024 – читайте на Фактах ICTV.

Чи можуть мобілізувати ув’язнених в Україні

В Україні немає закону, який би давав можливість мобілізовувати осіб, які відбувають покарання, запевняє експерт.

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– Ба більше, українським законодавством заборонено мобілізовувати осіб, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини. Ці чоловіки взагалі повинні бути виключені з військового обліку. Щодо всіх інших осіб, які відбувають покарання, то взагалі підстав для їх залучення до лав ЗСУ наразі немає, – каже Ростислав Кравець.

Зокрема, експерт нагадав, що на початку повномасштабної агресії Росії проти України була відповідна програма, за якою президент Володимир Зеленський помилував певних осіб. Тоді деяких з них умовно достроково звільнили, і вони були мобілізовані.

– Потім цей процес призупинили і наразі справді є велика кількість осіб, які відбувають покарання, але готові йти замість відсиджування у стінах в’язниці захищати Україну. Однак програми такої немає, і, я так розумію, що просто відсутня особа, яка б була готова взяти на себе за відповідальність за мобілізацію такої категорії населення, – сказав юрист та адвокат.

Тобто людина, яка відбуває покарання, навіть за великого бажання не може долучитися до лав ЗСУ, доки не відсидить у в’язниці за свої злочини визначений судом термін.

– А поки, як засвідчує практика, засуджені пишуть листи, де просять про помилування, щоби мати змогу піти захищати Україну від російської навали. Є велика кількість звернень, в яких вони наголошують, що готові таким чином спокутувати провину. Особливо це стосується осіб, які вчинили корупційні або службові злочини. Таких дуже багато. Вони пишуть на Офіс президента звернення із проханням про помилування і з проханням про амністію. На жаль, це питання наразі перебуває у підвішеному стані, – наголошує Ростислав Кравець.

Чи можуть в Україні почати мобілізовувати ув’язнених у 2024 році

В Україні цього року можуть почати мобілізовувати ув’язнених лише у тому разі, якщо на це буде політична воля.

– Звичайно, суто теоретично це (розпочати процес мобілізації ув’язнених, – Ред.) можна зробити. Якщо політичної волі не буде, то навряд чи ситуація зміниться. Попри те, що передумови є, оскільки фронт потребує військових. Та чи візьме хтось на себе відповідальність за осіб, які повинні нести покарання? Поки що я не чув, що є якість плани, програми щодо запуску такого механізму, – додає експерт.

Зокрема, Ростислав Кравець зазначив, що у новому законопроєкті про мобілізацію № 10378 деякі з парламентарів пропонують дозволити призивати осіб, які відбувають умовне покарання або були достроково звільненні.

– Але я не думаю, що це виправить якимось чином ситуацію і насправді хтось ухвалить відповідний закон із таким пунктом, оскільки ми бачили, яке ставлення до ув’язнених, які мобілізували в Російській Федерації.

Тобто у підрозділах, створених з осіб, які повинні відбувати покарання і за умисне вбивство, і за інші тяжкі злочини, є зовсім не статутні відносини. І ви ж бачили, як там за якісь зради просто молотом розбивали голову. Я так розумію, що це робиться для того, щоби тримати в’язнів у страху. Але це ж не демократична країна. В Україні ніхто так, звісно, не робитиме, – розповідає Ростислав Кравець.

Тут і постає питання, хто візьме на себе відповідальність за осіб, які відбувають покарання за злочини, оскільки у в’язницях сидять і вбивці, і ґвалтівники, і наркомани.

– Звичайно, можна виокремлювати економічні злочини, корупційні злочини, ДТП якісь, тілесні ушкодження ненавмисні. Але хто цим буде займатися – наразі це відкрите питання, яке і не дає можливість запустити процес мобілізації ув’язнених, – пояснює юрист та адвокат.

Отже, наразі в Україні мобілізація ув’язнених не є законною, а запропонований пункт нового законопроєкту щодо призову умовно звільнених від покарання осіб ще розглядається.

– Наразі в Україні немає ні військових суддів, ні військових прокурорів, ні військових слідчих. Тож те, що пропозицію у новому законі ухвалять, я сумніваюсь, – додав Ростислав Кравець.

До речі, раніше адвокат пояснював, до якого віку можуть мобілізувати в Україні.

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