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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Може відтермінувати майбутні ракетні удари по Україні: Гуменюк про збиття двох літаків РФ

Може відтермінувати майбутні ракетні удари по Україні: Гуменюк про збиття двох літаків РФ
Фото: Media Center Ukraine — Odesa

На російських військових літаках, які вдалося збити українським силам напередодні, розгорталися відповідні командні пункти. 

Таку заяву зробила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, полковник Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ у понеділок, 15 січня. 

Вона зазначила, що в будь-якому випадку було зафіксовано збиття та позбавлення ворога двох одиниць військової авіації. 

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 – Один з яких – А-50 слугував фактично очима ворога, тому що за допомогою саме цієї машини та апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів. І саме за допомогою А-50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження території України, – пояснила Гуменюк.

Що відомо про збиття ворожих літаків

Увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ) та літак – командний пункт Іл-22.

На момент вогневого ураження обидва ворожі об’єкти перебували над акваторією Азовського моря.

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Війна в Україні, військовий літак, літаки РФ, Російська агресія
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