Росіяни активно штурмують та наступають на Таврійському напрямку – Тарнавський

На Таврійському напрямку війська РФ продовжують активні штурмові та наступальні дії. Вже тиждень середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

– Три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. Минулої доби зафіксовано 41 випадок. Продовжують активні штурмові та наступальні дії – 51 за вчора. Знову задіююють бронетехніку. Також вчора ворог здійснив 2 ракетних удари та 715 артобстрілів, – йдеться у повідомленні.

Найгарячіше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові завдають ворогу значних втрат, особливо у живій силі.

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Загальні втрати загарбників в операційній зоні ОСУВ Таврія за минулу добу склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки. Зокрема, 6 ББМ, 3 артсистеми, 23 БпЛА. Окрім того, знищено ворожий пункт управління БпЛА.

Раніше ГУР повідомило, що у Мелітополі Сили оборони України підірвали окупантів разом з технікою.

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