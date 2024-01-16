Обстріл росіянами Нью-Йорка та нічні вибухи у Воронежі: головні події ночі 16 січня

Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів. Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області; Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Богданівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новодар’ївка Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав Херсонської області.

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РФ обстріляла Нью-Йорк керованими авіабомбами

За інформацією Донецької ОВА, російські окупанти скинули на Нью-Йорк дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерхівку. У житловому будинку обвалився під’їзд, під руїнами перебувають люди.

Зараз дивляться

За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Нью-Йорку поранено трьох людей, а ще п’ятеро осіб перебувають під завалами.

На Закарпатті збільшилася кількість загиблих після підриву гранати у сільраді

У Закарпатській області кількість загиблих унаслідок вибуху на сесії Керецьківської сільської ради збільшилася до двох людей. Тоді один із депутатів підірвав гранату в кабінеті.

За інформацією Офісу генерального прокурора України, від отриманих внаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

Вибух прогримів 15 грудня 2023 року, тоді загинув один із депутатів.

П’ять країн вимагають запровадження мита на зерно з України

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Єврокомісії з вимогою запровадити імпортне мито на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

На їхнє переконання, вищезгадані країни виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

У Воронежі вночі пролунали вибухи

У Воронежі вночі прогриміла серія вибухів, у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Російське Міноборони стверджує, що на місто летіло вісім безпілотників і начебто всі дрони знешкодили. Від вибухів вибило шибки у вікнах, нібито уламки дрона влучили в житловий будинок, унаслідок чого сталася пожежа.

Попередньо ціллю безпілотників міг бути аеродром Балтимор.

Іран завдав ударів по території Іраку

Увечері 15 січня північ Іраку була атакована балістичними ракетами та ударними безпілотниками з боку Ірану, місцеві жителі почули близько семи сильних вибухів.

За попередньою інформацією під удар потрапили аеропорт Ербіля, американська військова база та дипломатичне консульство США.

Відповідальність за теракт одразу взяли на себе члени угруповання Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КСІР).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 692-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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