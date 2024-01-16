Ракета Х-59, район живої сили та склад БК: Генштаб про втрати ворога за добу

За добу 16 січня на лінії фронту сталося 85 бойових зіткнень, ворог намагається атакувати позиції українських воїнів, але Сили оборони завдають йому нищівних ударів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, опублікувавши традиційне зведення в Facebook.

— Протягом доби авіація Сил оборони знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59, — зазначено у повідомленні.

Також підрозділами ракетних військ ЗСУ за останню добу завдано поразки по району зосередження особового складу противника, російському пункту управління та складу боєприпасів.

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Нагадаємо, протягом доби противник завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень і здійснив 919 артобстрілів на Таврійському напрямку.

При цьому Сили оборони завдали по ньому нищівного удару, знищивши майже 400 російських солдатів і понад десяток важких бойових машин.

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