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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Ракета Х-59, район живої сили та склад БК: Генштаб про втрати ворога за добу

Протиповітряна оборона України
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу 16 січня на лінії фронту сталося 85 бойових зіткнень, ворог намагається атакувати позиції українських воїнів, але Сили оборони завдають йому нищівних ударів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, опублікувавши традиційне зведення в Facebook.

— Протягом доби авіація Сил оборони знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59, — зазначено у повідомленні.

Також підрозділами ракетних військ ЗСУ за останню добу завдано поразки по району зосередження особового складу противника, російському пункту управління та складу боєприпасів.

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Нагадаємо, протягом доби противник завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень і здійснив 919 артобстрілів на Таврійському напрямку.

При цьому Сили оборони завдали по ньому нищівного удару, знищивши майже 400 російських солдатів і понад десяток важких бойових машин.

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Війна в Україні, Ракета
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