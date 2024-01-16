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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що таке військовий підрозділ та скільки людей в нього входить: відповідає експерт

Що таке військовий підрозділ та скільки людей в нього входить: відповідає експерт
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час повномасштабної війни Росії проти України, багато людей ​​шукають інформацію про структуру ЗСУ, військові звання та базові військові підрозділи. Що таке військовий підрозділ та скільки людей в нього входить – читайте в матеріалі.

Що таке військовий підрозділ: просте пояснення

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, військовий підрозділ – це об’єднання, яке призначене для того, щоб виконувати різні бойові завдання.

Ці невеличкі підрозділи об’єднуються в більші, і таким чином формується взагалі вся армійська структура.

Військовий підрозділ входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

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Скільки людей входить у військовий підрозділ: чисельність

За словами експерта, немає точної цифри, скільки людей входить у військовий підрозділ. Це залежить від багатьох чинників, завдань, місця розташування підрозділу. Відомо, що за своєю організацією, озброєнням та оснащенням військовою технікою підрозділи здатні самостійно або в складі частини виконувати певні бойові й навчальні завдання.

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