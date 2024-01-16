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Україна
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Скільки літаків у Росії: кількість та які з них використовують у війні проти України

Скільки літаків у Росії: кількість та які з них використовують у війні проти України
Фото: Unsplash

Нещодавно Повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна – літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління. Це – ще одна перемога Збройних сил. Однак скільки літаків ще залишилося в Росії станом на 2024 рік – читайте в матеріалі.

Які літаки є в Росії, та які з них армія РФ використовує найчастіше

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, Росія у війні проти України найчастіше використовує літаки (бомбардувальники) Су-34, Су-25, винищувачі МіГ-29, МіГ-25, МіГ-31, Іл-22, і звісно ж, бомбардувальники Ту-22 й т.д., які є носіями крилатих ракет, і стратегічну авіацію (літаки розвідки).

Скільки літаків у Росії: кількість станом на 2024 рік

Експерт зазначає, що літаків Ту-22 приблизно в Росії є 60 штук. Невідомо, скільки з них зараз у справному стані. А от Ту-95 є 42. Ту-160 – лише 17 штук.

Зараз дивляться

Інших літаків, як-от Су-шки та МіГ-и, в них більше.

Таких літаків раніше у РФ було близько 2 тис. А ось у строю, швидше за все, залишилося кілька сотень (СУ та МіГ). Тоді як А-50 залишилося всього вісім.

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війна, Літаки
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