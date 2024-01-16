Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Сотні солдатів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на Таврійському напрямку за добу
Протягом останньої доби російські окупанти збільшили інтенсивність атак на Таврійському напрямку.
З 15 по 16 січня противник завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.
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При цьому українські воїни стійко тримають оборону, відповідаючи ворогові і завдаючи росіянам суттєвих втрат.
Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять:
- 386 осіб живої сили;
- вісім танків;
- сім бойових броньованих машин;
- 14 артилерійських систем;
- п’ять автомобілів;
- засіб ППО;
- два склади боєприпасів ворога.
Нагадаємо, у Херсонській та Запорізькій областях російські загарбники роблять спроби відвоювати втрачені позиції.
Через це Сили оборони регулярно проводять контратаки в рамках активної оборони.
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