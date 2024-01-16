Сотні солдатів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на Таврійському напрямку за добу

Протягом останньої доби російські окупанти збільшили інтенсивність атак на Таврійському напрямку.

З 15 по 16 січня противник завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

Зараз дивляться

При цьому українські воїни стійко тримають оборону, відповідаючи ворогові і завдаючи росіянам суттєвих втрат.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять:

386 осіб живої сили;

вісім танків;

сім бойових броньованих машин;

14 артилерійських систем;

п’ять автомобілів;

засіб ППО;

два склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, у Херсонській та Запорізькій областях російські загарбники роблять спроби відвоювати втрачені позиції.

Через це Сили оборони регулярно проводять контратаки в рамках активної оборони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.