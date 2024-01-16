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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Сотні солдатів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на Таврійському напрямку за добу

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби російські окупанти збільшили інтенсивність атак на Таврійському напрямку.

З 15 по 16 січня противник завдав 20 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

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При цьому українські воїни стійко тримають оборону, відповідаючи ворогові і завдаючи росіянам суттєвих втрат.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять:

  • 386 осіб живої сили;
  • вісім танків;
  • сім бойових броньованих машин;
  • 14 артилерійських систем;
  • п’ять автомобілів;
  • засіб ППО;
  • два склади боєприпасів ворога.
Втрати ворога 16 січня – Тарнавський назвав кількість втраченої техніки Росії

Мапа: DeepState

Нагадаємо, у Херсонській та Запорізькій областях російські загарбники роблять спроби відвоювати втрачені позиції.

Через це Сили оборони регулярно проводять контратаки в рамках активної оборони.

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Сотні солдатів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на Таврійському напрямку за добу

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