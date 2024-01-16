У Нью-Йорку після атаки РФ вже другу добу під завалами шукають п’ятьох людей

У Нью-Йорку Донецької області продовжуються пошуково-рятувальні роботи після чергової атаки російської армії: під завалами триповерхового будинку залишаються п’ятеро людей.

Напередодні ворог скинув на прифронтове місто Бахмутського району чотири керовані авіабомби, в результаті було зруйновано п’ять приватних будинків та шість багатоквартирних.

Двом мешканцям будинку екстрено надали медичну допомогу. Ще п’ятеро перебувають під завалами, які рятувальні служби розбирають відучора.

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Станом на вечір 16 січня пошуково-рятувальні роботи було припинено через умови безпеки. Коли ситуація стабілізується, пошуки людей продовжать.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами Покровського району під Донецьком 14 січня поранено двох цивільних, пошкоджено газопровід.

За добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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