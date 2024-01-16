Удар по іміджу режиму Путіна: в Повітряних силах пояснили значення знищення А-50

Втрата одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, звісно, не може кардинально вплинути на розклад сил із застосуванням авіації, проте змусить РФ поводитися обережніше. А ще – це серйозний удар по іміджу режиму Путіна.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Вперше в історії літак такого класу та ще й разом з повітряним командним пунктом були блискавично знищені Повітряними силами. Блискуча операція. Сьогодні противник позбувся серйозного літака. Це радар повітряного базування – його ще так можна охарактеризувати. Це літак, яки сканує територію України вглиб до 600 км. Їх часто працює по кілька в повітряному просторі. Це допомагає РФ виявляти повітряні цілі будь-якого типу на території України, – пояснив він.

Зараз дивляться

За його словами, коли працює тактична авіація РФ, А-50 та Іл-22 постійно у повітрі забезпечують їх роботу.

– Робота тактичної авіації у зв’язці з цими бортами значно ефективніша. Льотчики можуть бачити наші літаки дуже далеко, аж до підльоту ближче до лінії зіткнення, відповідно це дає їм певну перевагу. Тому знищення такої цілі, як А-50, безумовно, дуже хороший знак і для нас, і для західних країн, – додав Ігнат.

Він також зізнався, що про таку ціль у Повітряних силах просто мріяли, і вони це зрештою зробили завдяки тому, що “борзометр” у ворога “зашкалює”, і він поводиться необережно, думаючи, що йому все можна.

– Звісно, РФ ще має в арсеналі такі літаки… Безумовно, на місці цього літака буде інший такого ж класу, але так зухвало вони вже не поводитимуться. Це зменшить певною мірою їхні спроможності, як і після знищення Су-35, які близько підлітали до лінії боєзіткннення, – підсумував речник.

Інформація про знищений літак А-50 (ДРЛВ) та підбитий Іл-22 з’явилась ввечері 14 січня. На момент вогневого ураження обидва об’єкти перебували над акваторією Азовського моря.

Наступного дня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Фото: Медіа Центр Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.