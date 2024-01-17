Зеленський у Давосі, закон про військовий облік, Харків під обстрілом: новини 16 січня

Протягом дня російські війська вчергове обстрілювали правобережну частину Херсонської області, внаслідок чого є поранені. У російському Воронежі запровадили режим надзвичайної ситуації після серії вибухів.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким запроваджується електронний облік військовозобов’язаних в Україні.

На кордоні України з Польщею та Румунією тривають протести перевізників. Водночас розпочинається скринінг українського законодавства – це необхідно для відкриття переговорів про членство України у Європейському Союзі.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 16 січня 2024 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Обстріл Херсонської області

У Херсонській області російські війська обстріляли з артилерії село Тягинка та Білозерську громаду, внаслідок чого є поранені. У Тягинці постраждали двоє людей, які були на вулиці під час атаки.

Водночас у Білозерці чоловік дістав скалкові поранення на власному подвірʼї. Він звернувся до лікарів по медичну допомогу.

Атака РФ по Харкову

Надвечір 16 січня російські війська атакували Харків ракетами. У місті прогриміла серія потужних вибухів, зазначили в ОВА.

Надзвичайний стан у російському Воронежі

У російському Воронежі запровадили режим надзвичайної ситуації після серії потужних вибухів. За інформацією Міністерства оборони РФ, нібито вісім дронів, які намагалися атакувати місто, знешкодили.

У вікнах поруч розташованих будівель вибило шибки вибуховою хвилею, нібито уламки дрона влучили в житловий будинок, де спалахнула пожежа.

Зміна військового обліку українців

Верховна Рада вирішила змінити підходи до військового обліку за допомогою ухваленого законопроєкту №10062. Згідно з документом, запроваджується електронний облік військовозобов’язаних.

Законопроєкт передбачає розширення персональних даних громадян віком від 18 до 60 років, яких вноситимуть до електронного реєстру військовозобов’язаних Оберіг. Там буде різна інформація: номери телефону, адреси електронної пошти, результати медогляду та інше.

Протести на кордоні з Польщею і Румунією

На кордоні України та Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску, призупинять протест до 1 березня. За інформацією Мінінфраструктури Польщі, було підписано угоду з ними, а згодом почнуться більш конструктивні переговори.

Водночас Міністерство сільського господарства Румунії задовольнило кілька вимог фермерів, які блокували кордон з Україною протягом шести днів. Триватимуть переговори про інші вимоги, щоб знайти компроміс.

Початок скринінгу законодавства України

Розпочинається скринінг українського законодавства – це стане черговим кроком на шляху до відкриття переговорів про повноцінне членство України в Європейському Союзі. Про це домовилися президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Вони обговорили необхідність розблокування рішення про надання Україні €50 млрд фінансової допомоги від ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке заплановане на 1 лютого 2024 року.

Атаки Ірану по Іраку та Пакистану

Іран атакував у Пакистані ракетами і безпілотниками бази сунітського угруповання Джейш аль-Адль. Під удари потрапили дві штаб-квартири, які були знищені.

Нещодавно Іран атакував північ Іраку балістичними ракетами та ударними дронами, завдавши ударів по аеропорту Ербіля, американській військовій базі та дипломатичному консульству США.

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