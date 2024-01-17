ДБР повідомило про нову підозру бізнесмену Гринкевичу

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, одному з найбільших постачальників Міноборони, та членам його організації оголосили про підозри.

Про це повідомляє ДБР.

Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Діяльність фігурантів завдала державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

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Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн.

До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, що раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб оборонного відомства.

Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’ятьом членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Членів злочинної організації затримано, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Окрім того, слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до правопорушення, зокрема перевіряється інформація відносно посадовців Міноборони України.

Скандал з Гринкевичем

Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

29 грудня минулого року працівники ДБР затримали Гринкевича, який пропонував хабар розміром $500 тис. одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Таким чином бізнесмен сподівався на сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін до восьми років.

Наразі бізнесмен перебуває під вартою.

Джерело : ДБР

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