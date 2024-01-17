Дуда пояснив, як можна почати процес вступу України в НАТО до завершення війни

Вступ України до НАТО під час війни неможливий, однак запустити процедуру можна було б вже зараз.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Президент Польщі зазначив, що слід прагнути до повноправного членства України в НАТО.

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– Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна повинна отримати запрошення до НАТО, яке б розпочало процес обговорення цього питання в окремих національних парламентах країн-членів безпекового блоку. Цей процес міг би просуватися, і це надзвичайно важливо для морального духу захисників України, – сказав він.

Дуда додав, що членство України в НАТО важливе для зміцнення блоку і безпеки Польщі.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні та Польщі потрібно вже зараз замислитися над створенням власного альянсу в рамках Європейського Союзу.

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