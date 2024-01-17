Карта бойових дій на 17 січня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 17 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 17 січня 2024 року

Ситуація в Україні на 17 січня 2024

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак у районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак – біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Збройні сили України відбили дев’ять атак загарбників неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак – поблизу Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку армії РФ західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Упродовж минулої доби ворог мав шість невдалих штурмів позицій українських військ.

Водночас українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 17 січня 2024

особового складу ‒ близько 372 820 (+730),

танків ‒ 6 126 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 11 372 (+14),

артилерійських систем – 8 811 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 964 (+3),

засобів протиповітряної оборони ‒ 653,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 884 (+7),

крилатих ракет ‒ 1 817 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24),

спеціальної техніки ‒ 1 367 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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