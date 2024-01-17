Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Логістика окупантів порушена. У трьох містах Росії невідомі спалили залізницю
У Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, що використовуються для логістики окупаційних військ.
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Рух опору на території держави-агресора набирає обертів.
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За даними розвідників, інциденти сталися поблизу Саратова, Ярославля та Дзержинська Нижньогородської області.
– У результаті рух на зазначених залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований, – йдеться в повідомленні.
Раніше партизани у тимчасово окупованому Криму зафіксували підготовку окупантів до міських боїв у Євпаторії.
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Джерело: ГУР
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