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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Логістика окупантів порушена. У трьох містах Росії невідомі спалили залізницю

Залізниця
Фото: Unsplash

У Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, що використовуються для логістики окупаційних військ.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Рух опору на території держави-агресора набирає обертів.

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За даними розвідників, інциденти сталися поблизу Саратова, Ярославля та Дзержинська Нижньогородської області.

– У результаті рух на зазначених залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований, – йдеться в повідомленні.

Раніше партизани у тимчасово окупованому Криму зафіксували підготовку окупантів до міських боїв у Євпаторії. 

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, ГУР, Залізниця, Росія
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