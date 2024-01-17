Мої війська ще можуть здивувати – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія може неприємно дивувати загарбників з Росії, попри відсутність значних результатів у ході контрнаступу, що розпочався влітку 2023 року.

Наразі воєначальник визнає, що воїни ЗСУ зараз переважно зосереджені на обороні, але під час інтенсивних штурмів противник отримує ефективну відповідь.

— Наші цілі залишаються незмінними: утримати позиції, виснажити ворога, завдавати йому максимальних втрат. Мої війська ще можуть дивувати, — наголосив Сирський.

Генерал підкреслив, що за наявності необхідного озброєння та сучасної бойової техніки від західних партнерів, Сухопутні війська становлять для ворога нищівну загрозу.

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Нагадаємо, Сирський заявив, що Силам оборони необхідно більше військових літаків та ракет великої дальності для досягнення успіхів на полі бою з окупантами.

Це можуть бути штурмовики від американських партнерів А-10, здатні вражати різні наземні цілі супротивника — від артилерії до танків.

Джерело : Sky News

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