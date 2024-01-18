Російські крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році – Скібіцький

Росіяни досить швидко вчаться, наприклад, ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році.

Про це в рамках дискусійної програми, організованої проєктом Deciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука в Давосі, заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: ті ж крилаті ракети Х-101 – це зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо, – наголосив він.

Тож, за словами Скібіцького, “навіть якщо ми перейдемо у “глуху” оборону, як багато хто каже, почнемо розвивати наш ВПК без урахування можливостей завдавання ракетних ударів, бомбових ударів по об’єктах, – ворог не зупиниться”.

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– Ми повинні розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми повинні проводити, зокрема, і контрнаступальні заходи для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав, – наголосив він.

До речі, раніше Скібіцький заявив, що ніхто зараз не говорить про глуху оборону і тим більше про припинення вогню.

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