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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ти або працюєш, або воюєш: Зеленський про українських чоловіків за кордоном

Володимир Зеленський

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану мають перебувати в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту у швейцарський Давос в середу, 17 січня.

Він зазначив, що це “питання закону і справедливості”.

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– Якщо ти мобілізаційного віку, за українським законом ти маєш бути в Україні. Далі ти будеш воювати або не будеш, будеш працювати… В Україні не можна просто дихати повітрям, ми у війні. Тому ти або працюєш, або воюєш, — зазначив Зеленський.

До речі, Зеленський заявив, що Україна відбиває навалу Росії, яка не рахує чоловіків і призиває трупи, тож нашій державі ніколи не вистачатиме людей для мобілізації.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, мобілізація
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