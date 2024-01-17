Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Вдень 17 січня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
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